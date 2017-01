El Círculo de Empresarios afirma que los empresarios huyen de Cataluña "como de la peste"

Plantea bajar las pensiones para que no "reviente" el sistema

Sugiere limitar el precio máximo y mínimo del recibo de luz

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane. | Efe

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha advertido de que "los empresarios huyen como de la peste" de situaciones donde no se cumple la ley, como está ocurriendo en Cataluña, donde sus dirigentes, ha denunciado, "están incumpliendo las leyes", generando así inseguridad jurídica entre inversores y empresarios.

En un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia e Ibercaja, Vega de Seoane ha señalado que muchas empresas se están marchando de Cataluña por la situación de incertidumbre que han generado sus dirigentes.

"Lo que está pasando en Cataluña es tal disparate... Los inversores no quieren abrazar situaciones de incertidumbre. Los actuales dirigentes han generado una dinámica bastante irracional y con mucha astucia han ido conduciendo a buena parte de la población", ha apuntado.

Vega de Seoane confía en que la situación en Cataluña se reconduzca "y cunda el sentido común". "Esperemos que esta gente que se ha metido en esta dinámica se vaya desgastando, yo creo que ya está desgastándose, y se vuelva a lo que siempre ha sido Cataluña, una de las regiones más prósperas y dinámicas de Europa, a la que le ha ido muy bien perteneciendo a España", ha añadido.

Sobre la conferencia acerca del referéndum catalán que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pronunciará este martes en una sala del Parlamento europeo, el presidente del Círculo de Empresarios ha recordado que este acto no tiene ningún apoyo institucional por parte de la Comisión Europea. "Ninguna institución europea está apoyando este disparate. Es un acto más de esta dinámica un tanto disparatada y tendrá muy poca trascendencia más allá del marketing", ha añadido.

"No creo que Trump sea un loco"

Además de Cataluña, otro foco de incertidumbre para el mundo empresarial es la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Su nombramiento como presidente de Estados Unidos ha generado inquietud ante el escenario más proteccionista que se presenta, pero Vega de Seoane cree que no hay razones para inquietarse tanto.

"Las instituciones americanas dan gran estabilidad y no creo que Trump sea un loco. Creo que irá haciendo las cosas razonablemente bien", ha subrayado el presidente del Círculo, que opina que el nuevo presidente estadounidense no hará todo lo que había anunciado, al igual que le pasó a Barack Obama, que no cumplió todo lo prometido.

Vega de Seoane considera que la llegada de Trump podría provocar una cierto receso, "una pausa", en el proceso de globalización, pero no lo frenará. "Ni el señor Trump ni nadie puede. Eso no hay quien lo pare porque estamos en un mundo globalizado", ha añadido.

Plantea bajar las pensiones

El presidente del Círculo de Empresarios ha considerado que el actual sistema de pensiones no es sostenible, está "reventando", y para que no quiebre del todo habrá que buscar fórmulas como subir la edad de jubilación o bajar las prestaciones.

Vega de Seoane también ha propuesto a la hora de calcular la cuantía de las pensiones que se tenga en consideración un período más largo de la vida laboral del trabajador e, incluso, toda la vida.

Asimismo ha planteado complementar el sistema de reparto con uno de capitalización, de manera que el trabajador y la empresa durante toda su vida vayan creando un fondo para que cuando acabe la vida laboral además de una cantidad, como hasta ahora, haya un complemento.

Vega de Seoane ha advertido de que si no se hace así, el sistema no quebrará, pero sí tendrán que bajarse "enormemente" las pensiones. En este escenario, ha apelado a la responsabilidad de los políticos para poner en marcha una reforma que lleve a España a un sistema sostenible.

Un precio de la electricidad con topes

En el coloquio, Vega de Seoane también se ha referido al crecimiento del precio de la electricidad y ha propuesto un sistema de bandas, de manera que no se dispare el precio por encima de determinados niveles, ni tampoco baje demasiado. En definitiva, ha dicho, se trataría de dar estabilidad a los precios para que no se disparen las alarmas.

El presidente del Círculo también ha comentado que España debería generar un sistema que permita a las empresas que hagan "bien sus deberes" tener un "input" energético, y ganar en competitividad. Vega de Seoane ha precisado que, a su juicio, el exceso de costes se deriva de decisiones políticas "equivocadas" que no deberían pagarlas los consumidores, si no los contribuyentes.

