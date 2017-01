El plan de lucha contra el fraude laboral genera más de 17.000 millones de ahorro al sistema

23/01/2017 - 13:15

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, destacó este lunes que “el impacto económico global desde la puesta en marcha del plan de lucha contra el fraude en el ámbito del empleo y la Seguridad Social es de 17.772 millones de euros en ahorros al sistema”.

La ministra dio a conocer este dato durante el acto de firma del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, por el que se crea y regula la Comisión de Cooperación Interadministrativa del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que este lunes tuvo lugar en Barcelona.

Además, el plan de lucha contra el fraude ha hecho aflorar casi 419.291 empleos irregulares y 5.985 empresas ficticias, y se ha logrado la conversión de más de 253.000 contratos indebidamente temporales en indefinidos.

Báñez recalcó que "la Inspección de Trabajo y Seguridad Social garantiza el empleo de calidad, el empleo con derechos”, y el fraude laboral “es el mayor enemigo de todos”.

Este supone vulnerar los derechos de los trabajadores, una competencia "desleal e injusta" hacia las empresas que sí cumplen sus obligaciones y una "merma" para el pago de las pensiones.

Por último, insistió en la "agresión intolerable" contra la calidad del empleo y los derechos laborales que supone el fraude y concluyó que “sin contrato de trabajo, no hay nada. No hay salario mínimo, ni jornada máxima, no hay protección de la seguridad y salud y no hay protección social”.

