Las medidas 'mágicas' para reformar las pensiones serán insuficientes para garantizar la sostenibilidad

INMIGRACIÓN!!!!!!!!!!



INMIGRACIÓN!!!!!!!!!!



O SE HACE YA UNA APUESTA CLARA POR LA INMIGRACIÓN Y LA CREACIÓN DE EMPLEO EN SECTORES COMO EL AGRÍCOLA, EL TURÍSMO, INDUSTRIA, ETC. O LA CRISIS DEL ESTADO ESPAÑOL NO TENDRÁ SOLUCIÓN.



ES NECESARIO ESTABLECER YA UN PROGRAMA QUE PERMITA LA LLEGADA DE 5 MILLONES DE INMIGRANTES, ASI SE GENERARÍA EMPLEO, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SE EVITARÍA UNA RECESIÓN ESTRUCTURAL.



NO SEÑORES, NO ES RECORTAR LA SOLUCIÓN, ES SOLUCIONAR LA RAIZ DEL PROBLEMA.



LO GRAVE, QUE TENDREMOS INMIGRACIÓN PERO DESCONTROLADA DENTRO DE UNOS AÑOS Y ES AHORA CUANDO HAY QUE EMPEZAR A PLANIFICAR COMO EVITAR EL COLAPSO DE ESPAÑA CUANDO SE JUBILE LA GENERACIÓN DEL BABY BOOM