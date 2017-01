El 95,6% de los empleados no cree que vaya a jubilarse en su actual empresa, según adecco

23/01/2017 - 11:07

El 95,6% de los empleados no cree que vaya a jubilarse en su actual empresa, aunque al 22,4% le gustaría que así fuera, según un estudio de ADECCO (ADEN.CH )

El informe señala que la mitad de los trabajadores no está contento con su actual empleo. El 35,7% ya ha iniciado una búsqueda activa de trabajo; el 8%, aunque no está satisfecho, todavía no está buscando otro trabajo, y el 5,8% tiene claro que quiere dar un giro a su carrera profesional.

El principal motivo que llevaría a los trabajadores a decidirse o no por un cambio de empleo es el salario (55,6%), seguido de las oportunidades de desarrollo profesional (49,6%).

No obstante, más de la mitad de los trabajadores no teme perder su puesto de trabajo en los próximos meses, frente al 43,1% que sí lo ve posible.

Además, el 51,8% de los profesionales piensa que encontrar nuevas oportunidades en los próximos años será tan difícil como en la actualidad y el 34,4% cree que lo será aún más.

Los desempleados españoles no creen que vaya a ser más sencillo encontrar un empleo en los próximos meses. De hecho, la mayoría opina que será igual de complicado que hasta ahora (58,3%) o incluso más (30,2%).

