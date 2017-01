Craquelin (Financière de l'Echiquier): "Un ciclo económico en EEUU dura seis años, y ya llevamos siete"

Entrevista al director de inversiones de Financière de l'Echiquier

En la imagen, Marc Craquelin.

La economía de Estados Unidos podría estar al final de su ciclo, o al menos así lo cree Marc Craquelin, director de inversiones de la gestora francesa La Financière de l'Echiquier, que asegura que la situación a la que se enfrenta Donald Trump poco o nada tiene que ver con la de su antecesor Ronald Reagan. Eso sí, entre los riesgos a corto plazo, Craquelin vislumbra otro gran susto por parte de China.

¿Se parece tanto la situación a la que se enfrenta Donald Trump en EEUU a la que tuvo Ronald Reagan?

No lo creo. Entonces, el ciclo era más corto y la economía más fuerte, al contrario que ahora. En Estados Unidos, un ciclo económico normal dura unas 255 semanas, que es algo menos de seis años, y ahora mismo estamos inmersos en un ciclo muy largo desde hace siete años. Por eso la situación actual es muy diferente que la economía que manejaba Ronald Reagan.

Lo que sí parece es que su victoria no fue ningún 'cisne negro' para los mercados...

Desde el punto de vista de mercados hay más ganadores que perdedores: infraestructuras, petróleo, bancos, farmacéuticas... y la mejora de beneficios es buena para, probablemente, el 80% de las compañías.

¿Serán los emergentes uno de los mayores perjudicados?

No creo que sean una víctima de Trump a largo plazo. Como presidente será mucho más pragmático que como candidato.

¿Y China, cómo ve su economía?

Creo que lo está haciendo bien, aunque tiene una divisa débil, especialmente contra el dólar. El problema no es de hoy, sino que tiene un desequilibrio en su saldo entre deuda y PIB. Nos ha dado dos grandes sustos en los últimos años y estoy seguro de que nos dará otro dentro de poco.

El 'rally' post Trump ha llevado a las bolsas de EEUU a máximos históricos, ¿es momento de vender?

Creo que el rally todavía puede continuar. Soy positivo a corto plazo, pero después, ya veremos... porque dentro de unos meses veremos cuál es el impacto en el mercado de la subida de tipos. Y si ésta ha sido demasiado fuerte podría ralentizar la economía. Esa es una de las razones por las que creo que 2017 podría ser muy diferente a 2016.

¿Cómo ve la renta fija? Está siendo foco de las ventas...

Hay varias razones para vender bonos. La volatilidad del mercado de renta fija es demasiado alta y la rentabilidad a esperar, sin embargo, es muy pequeña. Ahora bien, en Europa, con el apoyo del BCE, no creo que veamos el mismo impacto que en EEUU porque el ritmo de ambas economías es diferente, y también lo es la política de ambos bancos centrales. Eso sí, el diferencial entre el Bund alemán y el T-Note estadounidense seguirá ampliándose, pero no creo que este último se vaya más allá del 2,6%.

Y en Europa, ¿cómo cree que lo harán las bolsas próximamente?

Europa ha recuperado el favor de los inversores. Tras un 2016 con numerosos eventos políticos adversos, el riesgo político en Europa debería pesar menos en 2017. Tras los fuertes reembolsos que se produjeron, pensamos que la situación técnica del mercado en ahora más favorable para el Viejo Continente, especialmente en España.

¿Tiene a alguna compañía española en cartera?

Grifols es una de las mayores posiciones del fondo Echiquier Major, en el que también tenemos Inditex, una histórica en cartera. Y recientemente hemos incorporado a Amadeus.

¿Está de acuerdo en que se ha iniciado una etapa de comprar más riesgo en busca de rentabilidad?

La mayoría de movimientos de venta de bonos empezaron antes de la victoria de Trump, la gente se puso a vender crecimiento para comprar valor, y la victoria de éste lo ha acelerado. Las compañías de crecimiento son las grandes víctimas de este movimiento, creemos que las ventas están generando puntos de entrada interesantes.

¿Es un reto gestionar con más inflación?

No. Gestionar con tipos de interés más altos es una oportunidad, no un riesgo.

Ahora parece que todo el mundo está positivo con bancos, ¿usted también?

No, porque no creo que sea un buen momento de comprar bancos. Cotizan a múltiplos muy bajos, pero el problema de ellos es de rentabilidad. La ROE (rentabilidad sobre el capital empleado) de los bancos es muy baja, especialmente en Italia, Alemania y Estados Unidos. Llevará tiempo que vuelvan a recuperar sus niveles. Creo que desde el punto de vista de regulación han hecho bien algunas cosas, pero no somos demasiado optimistas con el sector.

