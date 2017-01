Las pensiones y los intereses de la deuda 'se comen' la mitad del gasto del Estado

Pensiones 140.000 millones



Desempleo 18.000 Millones



Sanidad 65.000 Millones



Educacion 45.000 Millones



Intereses 35.000 Millones



Esto suma 300.000 millones osea el 30% del PIB y se recauda un 40% del PIB



Asi que con 100.000 millones o lo que es lo mismo el 10% del PIB hay que pagar:



Justicia, Policia, Cuerpo diplomatico, Carceles, Infraestructuras, Ejercito, I+D, etc etc



Asi que el gasto social se come el 75% de lo que se ingresa y ya han recortado todo lo posible en las partidas que no son gasto social.



Señores blanco y en botella, o llegamos al pleno empleo, o es imposible aguantar tanto gasto social.



Con un 20% de paro no podemos tener el estado de bienestar que tenemos, no puede ser que de cada 5 persona en edad de trabajar 1 este en paro.



Y no puede ser porque no pueden los trabajadores y empresas mantener con mas subidas de impuestos unos gastos que van a terminar destruyendo mas empleo y empresas.