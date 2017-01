Los acuerdos comerciales bilaterales ganarán la partida a los multitratados con la llegada de Donald Trump

Mira por donde, todo esto a nosotros los españoles no nos pilla de nuevo. Para empezar esto se asemeja a los acuerdos bilaterales que hace el gobierno de turno con cada una de las autonomias, en lugar de un acuerdo general para todos(llamado aqui cafe), y es obvio que el cafe servido nunca esta a gusto de nadie. Sobre populismos, tambien en España fuimos los pioneros, ya que arrebatar el poder a las monarquias por ciudadanos sin sangre de privilegiados por nacimiento de hijo de ilustre, paso cuando se crearon la cortes de Cadiz, y la primera algarada populista en Madrid fue la del 2 de mayo de 1808, y supongo que Trump vendra pronto a España, a aprender como se hacen las alambradas antiinmigrantes tipo Melilla y Ceuta, y no me extrañaria firmasen algun contrato bilateral con la empresa que las montan.. Spain semos asin!