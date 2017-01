Fitur 2017 cierra con récord de visitantes: 245.000, un 6 % más

El éxito de visitantes no significa que sirva para algo.



Estuve el sábado en la feria y la gente iba de rapiña por los stands a ver que que conseguían. De la información que daban poco se interesaban.



Largas colas para degustar el ron, o el café, pero no para información.



Realmente no se si sirve para algo esta feria.



Algo que me pareció muy curioso era que el expositor de USA era menos que testimonial.