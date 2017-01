¿Cómo quieren los madrileños que sea la Gran Vía? Carmena convoca una consulta en febrero

El resultado de la consulta (del 13 al 19 de febrero) será vinculante

En la imagen, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El Ayuntamiento de Madrid añadirá en la gran consulta ciudadana de febrero una pregunta con cuatro cuestiones técnicas sobre cómo quieren los madrileños que sea la Gran Vía, según ha informado este viernes el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, en la comisión del ramo.

Serán cuatro las cuestiones a preguntar, indicadas por los técnicos de Desarrollo Urbano Sostenible: aceras, pasos de peatones, plazas traseras y transporte público.

"¿Está de acuerdo con mejorar el espacio peatonal de la Gran Vía mediante la ampliación de aceras?" es la primera pregunta. La segunda es si "considera que sería necesario incrementar el número de pasos peatonales de la Gran Vía para mejorar la comunicación peatonal".

"¿Considera necesario mejorar las condiciones de las plazas traseras vinculadas a Gran Vía para que puedan ser utilizadas como espacio de descanso y/o de estancia?" es la tercera. "¿Está de acuerdo en que el transporte público colectivo debe mantener su prioridad en la circulación rodada en la Gran Vía?" es la cuarta y última.

Se preguntará así sobre cómo se quiere transformar Gran Vía "en un proceso consultivo aprovechando la gran consulta ciudadana que se celebrará del 13 al 19 de febrero". Se podrá votar tanto en vía presencial, en las 300 urnas que el Ayuntamiento situará por toda la ciudad, o a través de la plataforma Decide Madrid (decide.madrid.es), pero no por correo (con sobre franqueado) ya que no ha dado tiempo a incluirla en los 2,7 millones de sobres amarillos enviados. Esta vía postal tampoco está abierta para las preguntas que se harán en la misma fecha sobre cuestiones concretas de seis distritos.

El resultado será vinculante. "Todas las preguntas del área de Participación son vinculantes. El tiempo de hacer encuestas y que luego el gobierno haga lo que quiera tiene que pasar", ha declarado el edil. Y es que "todos los detalles del proyecto dependen de la decisión que tome la ciudadanía. Si dicen que no, no pasaría nada. Tenemos que acostumbrarnos a que a los políticos les digan que no y que no pase nada", ha defendido.

Gran escrutinio público el 20 de febrero

Pablo Soto ha anunciado un "gran escrutinio público" el lunes 20 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Los resultados se comunicarían al día siguiente.

Soto no ha ocultado su "alegría y orgullo" por la inclusión de esta consulta sobre el futuro de Gran Vía tras el debate intenso suscitado durante las pasadas Navidades al abrir parte de los carriles al paso peatonal. El edil ha recordado que fue el PP el grupo político que planteó en el último pleno ordinario la viabilidad de hacer una consulta sobre la transformación de Gran Vía.

El delegado ha transmitido a la prensa que se planteó al PP la posibilidad de acordar juntas las preguntas a hacer a la ciudadanía pero los populares declinaron "porque no están a favor de la consulta".

También ha recordado que nunca ha estado a debate la peatonalización de Gran Vía ya que lo que se hizo en Navidad no fue una peatonalización, un cierre total de carriles al tráfico rodado. La gran APR de Centro es una decisión consensuada que se acometerá y que no está dentro de esta consulta.

