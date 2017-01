Cláusulas suelo: la banca devolverá en efectivo lo cobrado de más, aunque se podrán usar otras fórmulas

EUROPA EN CRISIS:La historia de las bolsas de valores traza la evolución de las grandes etapas cumplidas por las estructuras operativas de intercambio y por la valorización de acciones y obligaciones,desde los siglos XIII y XIV hasta nuestros días. Los mercados bursátiles era el lugar donde las empresas iban a financiarse,su correcta financiación era la garantía, de empresas en crecimiento, países que se fortalecían económicamente, inversores que sacaban unos dividendos por sus inversiones...era el circulo virtuoso de los últimos 8 siglos en los países mas avanzados. Pero las MAFIAS BAJISTAS no solo están hundiendo los mercados de valores europeos, con su acción están hundiendo a las empresas que van a financiarse en los mercados al no permitir que se puedan financiar,están hundiendo a la economía de los países,y están hundiendo a los inversores. Son solo estas MAFIAS BAJISTAS los que se están enriqueciendo del hundimiento de los mercados de valores. Las mismas mafias que invirtieron en droga, construcción, prostitución,ahora invierten en operaciones a corto. HUNDIENDO LOS MERCADOS BURSÁTILES EUROPEOS



En CHINA: los operadores que causaron la bajada de la cotización de las acciones de las empresas chinas, causando perdida a las empresas, a los millones de inversores, y al Estado. Perdieron el trabajo y todos han terminado en la cárcel. En EEUU las operaciones en corto son para aumentar el valor de las acciones de las empresas, también aquí juzgan rápidamente las estafas en la bolsa como las de MADOFF. En cambio en Europa las operaciones a la baja son para hundir las empresas.¿Quien está realmente detrás de estas operaciones? ¿Que naciones, que empresas, quienes son los que quieren hundir las empresas europeas y por tanto Europa? ¿Quien es este enemigo?.Puede que sean legales/ o no las operaciones a la baja pero no son morales, ni leales,..son una estafa a inversores, empresas y Estado. Convierten el mercado bursátil en un casino con jugadores de ventaja. El resultado es que en Europa las empresas están tan débiles que son incapaces de crear trabajo, de investigar, ni crecer.. LOS MILLONES DE PERSONAS PARADAS, O QUE TRABAJANDO TIENEN SALARIOS MISERABLES, NO LES PARECE UNA TONTERÍA ESTA SITUACIÓN.