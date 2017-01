George Soros, sobre Trump: "Es un estafador y va a fracasar"

Pero todas las ONG (Human Right Watch, Medicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional etc.) y medios de comunicación que has financiado con tus fondos para que promoción y halagos a base de mentiras en favor de los rebanacuellos "islamistas moderados", eso no es una estafa.



Eso (el saqueo de Libia, Siria etc.) no eran estafas, eran "negocios".



Mala gente y de malas entrañas, como sus sirvientes: Hilaria y Obomba.