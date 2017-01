Galicia, Castilla y León y Asturias tendrán menos población en 2031 que la que tenían en 1976

Bueno somos un país de analfabetos donde los ninis de la LOGSE se ponen a soltar alegremente que es bueno que baje la población y se sienten tan satisfechos. Luego va otro analfabeto y dice que así hay menos paro. Y así todo. ¿Qué cabe esperar en un país donde la gente termina sus estudios y queda con ese encefalograma plano?



Vamos a ver analfabetos de la LOGSE. Usad las neuronas por primera vez en vuestra vida:



1) El crecimiento económico depende exclusivamente del ser humano. Yo puedo tener un país con miles de millones de barriles de petróleo, toneladas de diamantes, la tierra más fértil del mundo ... si no hay nadie la riqueza de ese país es 0. Necesita de gente que la explote.



2) La mayor parte del PIB no viene aportado siquiera por la riqueza. Al revés ésta supone una ínfima parte. Es la actividad intelectual la que proporciona el mayor valor añadido.



3) Existe una cosa llamada demanda. Si la demanda es baja, la oferta será baja, y cara, ya que no se llegará a las economías de escala.



4) ¿Quién os va a pagar las pensiones? ¿Vuestra amiguita invisible la madre tierra? Se necesitan 3,5 trabajadores por cada pensionista. Si no nace gente no se puede llegar a esa cifra.



5) Irlanda (ejemplo que menciona otro analfabeto nini ecologista) es de los pocos países europeos que tiene una tasa de nacimientos por mujer aceptable.



6) La crisis económica actual ha tenido que ver con dos factores: unos tipos de interés excesivamente bajos, que han creado una burbuja, y una falta de demanda ante la falta de nacimientos en los países desarrollados. Este fenómeno provoca que el precio de los activos cada vez sea menor (menos demanda) y por lo tanto que el ahorro no sirva para nada por primera vez en la historia de la humanidad ya que se pierde dinero. Pero no os preocupéis vuestras pensiones los pagarán vuestros amiguita invisibles la madre tierra.



7) ¿Quién demonios os creéis que os va a defender de la eutanasia cuando seáis mayores? Países como Canadá ya matan cientos de personas al mes con la eutanasia sin consentimiento expreso del liquidado gracias a que no tienen familiares que los defienda.



Pues nada paletos os merecéis lo que os viene: hambre, ruina y eutanasia final sin nadie que os llore.