Donald Trump toma posesión tras completar la transición bajo el presupuesto fijado

El cambio en la Casa Blanca traerá un viraje hacia la economía doméstica

Todo está listo ya para que el republicano Donald Trump jure oficialmente su cargo como el 45 presidente de Estados Unidos durante la Ceremonia de Inauguración que tendrá lugar hoy ante el Capitolio en Washington D. C. Un momento histórico y no exento de polémica, que dará paso a un cambio ideológico en la Casa Blanca, donde se prevé un viraje hacia la economía doméstica, los estímulos fiscales, las inversiones en infraestructura y, en general, medidas más proteccionistas. George Soros, sobre Trump: "Es un estafador y va a fracasar".

De momento, el vicepresidente electo, Mike Pence, informó que el proceso de transición entre la Administración saliente del demócrata Barack Obama se ha completado "a tiempo y bajo el presupuesto acordado". "De hecho, devolveremos un 20% de la financiación del contribuyente estadounidense al Tesoro", dijo en una conferencia de prensa. ¿Por qué la investidura del presidente de Estados Unidos es siempre el 20 de enero?

Al tiempo que Pence comparecía ante los medios, incidiendo en que el nuevo Gobierno "está centrado en los planes de acción para el primer, los cien y los doscientos primeros días" de Trump en la Casa Blanca, Steve Mnuchin, nominado como secretario del Tesoro, respondía a las preguntas de los senadores en el Comité Financiero de la Cámara Alta, en busca de asegurarse su confirmación. El futuro funcionario falló a la hora de dar a conocer más de 100 millones de activos a los legisladores y evitó mencionar su periplo como director en un fondo de inversión basado en un paraíso fiscal. Guía y horarios para no perderse los actos de investidura en Washington.

Dicho esto, Mnuchin consideró, al ser preguntado por la senadora demócrata, Debbie Stabenow, que "no utilizó la entidad con sede en las Islas Caimán para evadir impuestos" y además matizó que "no debemos animar a la gente a crear fondos" en estos paraísos fiscales. Es por ello que se comprometió a "cerrar estas lagunas que no tienen sentido" y apoyó un código tributario "simple y efectivo".

Por su parte, el que será secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, señaló que Trump continuaba haciendo "cambios y editando" su discurso inaugural e informó sobre los distintos actos que comenzaron el jueves como previa a la jura del presidente electo, que tendrá lugar hoy viernes durante el mediodía (hora local en la capital estadounidense).

Las festividades ante la toma de posesión del republicano no evitarán que Trump comience a implantar sus primeros decretos durante su primer día en el Despacho Oval en su ímpetu por deshacer algunas de las políticas de su predecesor, especialmente en lo que se refiere a materia migratoria. "No solo está comprometido al primer o segundo día, sino a implantar una agenda real de cambio, que se materializará en las próximas semanas" avisó Spicer, quien también respondió a las preguntas sobre la falta de diversidad del nuevo gabinete. "No es cuestión de color de la piel o herencia étnica" sino de "diversidad de pensamiento", respondió, además de hacer referencia a Ben Carson, Elaine Chao y Nikki Haley, como algunos de los ejemplos de la diversidad dentro de la nueva Administración.

