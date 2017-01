La reposición de funcionarios solo será posible si el gasto se mantiene

#4 Estás equivocado en la última parte de tu comentario:



Quien da de comer a los funcionarios es su trabajo al igual que al resto de trabajadores.



El dinero no lo crean las empresas: son los estados quienes imprimen el dinero que se mueve en un país.



Respecto al tema de la gestión tienes razón pero se te olvida un pequeño detalle son los políticos los que gestionan mal, son los políticos en connivencia con grandes empresarios los que malgastan nuestro dinero en obras innecesaria y con sobrecoste que se traduce en "sobres" para engordar sus ya boyantes sueldos.



El funcionario es un trabajador más que muchas veces tiene que sufrirnos, cuando estoy en la cola de un organismo público la gente se queja si espera más de 5 minutos y despotrica contra el funcionariado o cuando le piden algún documento que tenemos la obligación de llevar encima (DNI, autorizaciones, Tarjeta Sanitaria) protestan airadamente. Sin embargo cuando voy a la cola de un banco no veo a nadie quejándose de lentitud en colas de horas y eso que vamos a por nuestro dinero y hemos pagado con nuestro esfuerzo el rescate de los bancos.



La gente actúa como si el funcionario le debiera pleitesía y del banco le estuviera haciendo algún favor. O si no cuando vamos a un taller mecánico la gente va "acongojada" y no se quejan por si le van a cobrar de más cosa que siempre pasa además del "con IVA o sin IVA" si vas a la hora del desayuno no hay ni dios y los ves en la tasca de turno con bocadillos kilométricos te hacen esperar y no se queja ni el tato pero si vemos a un funcionario/a comprando una barra de pan o tomando un café en un bar hay que crucificarlo aunque emplee el tiempo reglamentario y se turnen para mantener la atención al ciudadano, no como algunos establecimientos privados que ponen un cartelito y te obliga a volver varias veces si quieres recibir sus servicios.



No trabajo ni he trabajado en lo público aunque me gustaría hacerlo pero cuesta mucho esfuerzo y tiempo de estudio del que no dispongo conseguir un puesto de funcionario.



Mi hermano, desde que se quedó en paro, lleva 6 años estudiando oposiciones durante más de 10 horas al día fines de semana incluidos apenas sale de casa para airearse un poco, se ha recorrido media España para examinarse; cuando trabaja en alguna bolsa de trabajo la categoría que sea y sea donde sea, se quita horas de sueño para seguir estudiando: vida de monje, esfuerzo intelectual, sacrificio y fuerza de voluntad que yo no tengo. Admiro su persistencia y estar convencido que al final logrará la estabilidad laboral que busca viendo cómo se esfuerza no dudo que lo conseguirá.