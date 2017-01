Montoro contempla que la recaudación crezca tres veces más que la economía

Empecemos por reconocer la verdad: no hay dinero para pagar tanto gasto público. El gasto en pensiones y el sarcásticamente denominado gasto social ahoga todo el presupuesto. Y no hay dinero para pagarlo. Así que seamos realistas, pidamos perdón y digamos la verdad: no podemos mantener a tanta gente viviendo de lo que la administración roba a los que trabajan. Así que empecemos a endurecer las pensiones (¿qué es eso de que alguien que sólo ha cotizado 15 años pueda tener una pensión contributiva que dura 20 años?), privatizar la enseñanza (la educación pública no sirve nada más que para generar ninis podemitas señoritos cortijeros que consideran que trabajar es una esclavitud, y encima esa enseñanza nos cuesta 2 ó 3 veces más que la concertada), privatizar la sanidad, como sucede en todos los países del mundo (los médicos y hospitales son privados y es el Estado el que actúa como asegurador, pero no manteniendo parasitarias mareas blancas que sólo sirven para manifestarse), y entonces podremos rebajar los impuestos y hacer que crezca la economía y generar trabajo.