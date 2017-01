Casi un tercio de los españoles recibe hoy por hoy una prestación de la Administración

Dirigido al Futuro Gobierno



Este tema es de gran importancia, todavía no entiendo porque hay gente que está cobrando pensiones de viudedad o la incapacidad permanente Total para la profesión habitual que Inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta y encima tienen un empleo bien remunerado, ESTO ES MUY GRAVE.



Hay personas que están en extrema necesidad económica en este país, el cual ese dinero destinado a las partidas anteriormente mencionadas le haría mucha falta.



Hace falta una revisión normativa.



PREPARAROS PARA LOS GRANDES RECORTES



No lo sé y no lo entiendo como no se habla del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, cuando este fondo se acabe que se acabará, los recortes serán apocalípticos, nadie habla de ello en profundidad. Este fondo fue y es el gran amortiguador de los gastos de la crisis, cuando se acabe, la partida tiene que salir posiblemente de los Presupuestos Generales del Estado y eso junto al cumplimento del objetivo de déficit por parte de de la Comunidad Europea ya me diras, menuda vieneeeeeeeee