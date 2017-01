UGT y CCOO piden una prestación mínima que sea indefinida mientras sea necesario

Que les den esa paga mensual a cada uno de ellos, pero sólo esa.



Que no salga el dinero de los presupuestos, porque a mí, no me representan.



Quien quiera algo, que se lo pague.



Hay que pedir al rey mataelefantes que devuelva la cantidad que el CNI le dio a Bárbara Rey. Ah, y con intereses.



Ya está bien de tanto lameculos real.



Quien quiera una put ita ( y no me lo parece la susodicha ), que se la pague.