Gurría (OCDE): "El daño del Brexit está solo empezando"

Entrevista con Ángel Gurría, secretario general de la OCDE

Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. | Reuters

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, se dejó la piel y la voz haciendo campaña contra la salida del Reino Unido de la UE. Ahora, en una entrevista con elEconomista en Davos, el economista y diplomático mexicano ofrece los servicios del gran centro de análisis de los países desarrollados para minimizar el daño del divorcio.

- ¿Qué opina de la salida dura de la UE que propuso May este martes, sin lazos con el mercado interior?

Yo perdí, porque hice campaña con mucha fuerza contra el Brexit. Lo hice públicamente. Escribimos un libro sobre ello. Di un discurso importante en la London School of Economics, y una veintena de entrevistas en contra, siempre en contra. Creo que el daño está solo empezando. Pero el Reino Unido es también un miembro de la OCDE. Por lo tanto, nos debemos a ellos. Debemos poner a su servicio, y al de los países europeos, todas nuestras habilidades y conocimiento sobre comercio y flujos de inversión, y al de los países europeos, para que el trastorno sea el menor posible. No podemos hacer nada sobre la decisión que se tomó. Tan sólo siento que el 60% de los jóvenes no votara cuando su futuro estaba en juego.

- ¿Recomendaría a May una salida más suave como mejor opción?

Uno no debería caer en la trampa de los nombres de Brexit 'duro' o 'blando'. Lo primero que todo el mundo quiere es que el divorcio sea lo menos traumático posible. Y, a partir de ahí, al menos, algún tipo de amistad, alianza o incluso un matrimonio de nuevo.También existen algunos temas que tienen que ser negociados, que van más allá del comercio, la libertad para invertir o de circulación de personas. Al final, todo el mundo comparte las mismas preocupaciones.

- Hablando sobre preocupaciones, ¿le asusta la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca?

Somos una organización basada en las pruebas. Trabajamos con representantes de nuestros estados miembros debidamente designados, de manera democrática. Es decir, con Trump y su equipo. La pregunta implica que imagine lo que Trump va a hacer, o su equipo, cuando aun no han tomado posesión de sus cargos, y no han empezado a comunicarse con sus interlocutores. En ese momento es cuando expresarán lo que quieren hacer, y se darán cuenta de algunas restricciones. Puede que encuentren alternativas para conseguir lo que buscan. Es decir, es muy pronto para opinar. Ahora mismo, lo que queremos es analizar las diferentes posibilidades. Así, una vez que empecemos a hablar con él de manera oficial para discutir los diferentes escenarios, y veamos lo que busca, podremos generar alternativas para sus objetivos.

- Pero algunos de sus comentarios o sus acciones ya están alterando el mundo de la política y la economía?

Hasta ahora, lo que hemos visto son comentarios y tweets. De lo que estoy hablando es de políticas, de legislación, de regulación. Como dije, somos una institución basada en las evidencias. Tenemos que mirar con seriedad a lo que realmente pasa, más allá de lo que puede ser el ambiente de la campaña que todavía permanece.

-España es el único país entre los grandes de la Eurozona que no tendrá que pasar por las urnas este año. El populismo no representa una amenaza como en otros rincones de Europa. El crecimiento económico es de los más robustos entre los socios europeos. ¿Misión cumplida?

La necesidad de las reformas siempre está ahí. España está generando crecimiento y creando empleos por las reformas que emprendió hace cuatro años. Esto prueba que hace falta tiempo para que las reformas produzcan resultados. Por lo tanto la perseverancia, mantener el curso reformador, es importante. Nos alegró observar la continuidad en el Gobierno, y que finalmente el país resolvió el punto muerto político en el que se encontraba. Ahora, digamos que habrá una vida legislativa más activa.

- ¿Les parece positivo el aumento de la presencia de partidos en el Parlamento español?

Es el resultado de las decisiones democráticas de los españoles. Las tenemos que aceptar, y vivir con ellas. Pero, de nuevo, se tiene que mantener el esfuerzo reformador, incluyendo reformas de las reformas.

- ¿Qué reforma considera prioritaria en España?

Siempre las habilidades y el talento. Hemos producido un informe sobre ello. La cuestión de la productividad es muy importante, crucial, porque de esta manera podemos continuar creando empleos, pero también mejores empleos.

PUBLICIDAD