El Gobierno retoca el mercado del gas para intentar abaratar el precio de la electricidad

El precio de la energía ni lo fija el gobierno, ni lo puede fijar el gobierno ni aunque pudiera lo debería de fijar el gobierno.







En este momento tenemos en España un repunte del precio de la energía por todo ello que ha dicho el ministro y es cierto. Pero hay que explicarlo.







Lo cierto es que el precio global de la energía se ha abaratado por la llegada a la suma total de capacidad de producción con la aparición de las renovables. Pero eso no nos debe hacer olvidar que también tiene un coste. Las renovables no producen a voluntad. Lo hacen cuando el factor del que dependen está activo y no cuando deja de estarlo. Es fácilmente comprensible en el caso de la solar. De noche no produce (bueno salvo para cobrar la subvención que había quien ponía generadores diésel para seguir produciendo, cosas de las subvenciones). Y eso es lo que está pasando con la hidroeléctrica, no está lloviendo lo suficiente, y con la eólica, no está soplando suficiente viento.







Pues nada lo que hay que hacer es que las convencionales se pongan a producir como locos. Pero las convencionales, básicamente carbón y gas, tienen unos costes operativos que suben en el momento en el que su funcionamiento no es constante. Cuesta más ponerlas en marcha que si sólo hay que subir el ritmo de producción, y, además, su precio depende del precio del petróleo. Y está subiendo. Los árabes necesitan que el precio suba para poder seguir manteniendo su altísimo nivel de vida y financiado a los grupos terroristas que les molan para así expandir su religión con el beneplácito del progresismo local. (Ada Colau, esto no es islamofobia, es realidad)







Por tanto sabemos que el precio bajó mucho más de lo que estaba antes de las renovables, pues en el momento en el que las renovables no funcionan... el precio no tiene más remedio que subir. Subir incluso más que si sólo fuera un repunte por el frio invierno o por la subida del precio del petróleo o por la suma de ambas..... Porque salen de parado.







A lo que hay que añadir a la parada de las nucleares en Francia. Si. A Francia el precio del petróleo de importaba una higa para la producción de electricidad porque tiene nucleares a patadas. Nucleares que nos vienen muy bien para que nuestros recibos de la luz no suban demasiado cuando las renovables no producen y no tirar demasiado de las convencionales....



Cosas que podría pasar igualmente aquí si se hubieran construido las nucleares proyectadas....











Sres. Nada es gratis... Salvo la demagogia.