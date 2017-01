Montoro advierte de que no tendría sentido esperar hasta el verano para tramitar los pge de 2017

19/01/2017 - 12:28

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este jueves que “necesitamos” unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 “actualizados” y destacó la necesidad de contar con ellos “en plazo”.

“Imagínense debatir los PGE de 2017 en el mes de julio, cuando ya se estará en el techo de gasto” de las cuentas del 2018, dijo el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado.

“Qué sentido tiene, imagínense al ministro presentando aquí unos Presupuestos para el 2017 cuando ya hay aprobadas las bases del Presupuesto de 2018”, destacó Montoro, para señalar que “las fechas han de adecuarse”.

Según el titular de Hacienda, “necesitamos PGE para 2017” para dar un “cauce” a distintas medidas que hay que adoptar. “Si no se concreta en un PGE actualizado, pues me quedo en el pues, ya me contarán dónde le damos cabida y vehículo legal a todo esto”.

Entre las medidas que habría que adoptar, apuntó como novedad modificar las tasas de reposición en la Administración, a media que se identifiquen que en determinados servicios públicos son “insuficientes”.

En este sentido, apuntó que “sería una originalidad tener proyectos aquí y allá, en primer lugar hay que llevar adelante los PGE y llevarlos en plazo”. Además, insistió en el planteamiento de si “una legislatura nace sin que se actualice el presupuesto”, para alertar también sobre “el mensaje que estaríamos enviando” y apuntar que “sería cuanto menos confuso y contradictorio”.

“Necesitamos Presupuestos desde el acuerdo, y el papel como ministro de Hacienda es adquirir el compromiso para poner todo lo que esté de mi parte para que ese entendimiento sea posible”.

Montoro destacó el “sólido” acuerdo parlamentario en la aprobación de la senda de consolidación fiscal, lo que refleja que hay “plena coincidencia” en cuáles son las necesidades de la economía española.

El objetivo, recordó, es seguir con el crecimiento económico y la creación de empleo, para conseguir cerrar la Legislatura con dos millones de puestos de trabajo más y contar, así, con 20 millones de ocupados.

Con este nivel de empleo, aseguró se podrá “dar por vencida definitivamente la crisis económica, la peor de nuestra historia, con cinco años decaída del PIB y la destrucción de 3,5 millones de empleos”.

Se trata de una “tarea única y apasionante” que pasa por “vencer definitivamente la crisis, la peor en términos sociales y que ya estamos siendo capaces de vencer”, comentó.

