Hacienda no descarta un nuevo recorte de 2.000 millones si se confirma la desviación del déficit

Preparénse, señores y no digo nada cuando el Junio se agote la caja de pensiones. Por cierto, que calladitos están, no decian que están negociado?, que raro¡



Aquí todo se hace en nombre de Bruselas, pero la realidad es que es el gobierno el que decide dónde se recorta, Y ya sabemos todos dónde se recorta y dónde no, o que no me entero de nada.... no entiendo.... no sé....



Pero todo lo que venga no es culpa del gobierno ni de los políticos, porque, ya sabemos.... si te engañan una vez la culpa es del otro, pero si te engañan continuamente la culpa es mía .... es que soy tonto.