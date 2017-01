Solo Italia, Grecia y Rumanía cuentan con más jóvenes 'ninis' que España

Entre esos 400.000 hay que distinguir a los que no pueden y a los que no quieren.



Calculo que al menos una cuarta parte son de los que no quieren, son vagos e ineptos integrales, yo conozco alguno que con 70 años no ha dado palo al agua en su vida y ya con 30 años era un pu.to vago, eso sí, es el que mas se queja de todo y de lo poco que cobra de pensión.