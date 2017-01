El arbitraje exprés no obligará al banco a negociar por las 'cláusulas suelo'

La verdad es que no sé que esperabais de España y sus políticos de verdad había alguien en este país que pensaba que iban hacer algo por los consumidores ???? Estamos locos no han echo nada con esto ni con nada a partir de hoy subirá La Luz mañana el gas y así todo. Han derrochado miles de millones de euros en estos años y ahora no hay ni para comer. Esto no lo arregla nadie. Lo mejor es intentar robar al estado no pagar Hacienda la seguridad social de esta manera es la única forma de vivir en España. Ellos mismo lo hacen con sus empresas. Lo legal y las cosas bien echas no están bien vistas en España y encima te matan de hambre.