El Foro de Davos, preocupado por la desigualdad: los populismos recuerdan a la década de los 30

En el segundo día de la celebración del Foro de Davos, Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, el mayor fondo de cobertura del mundo, ha puesto el foco en el tema más comentado por los líderes empresariales en la reunión: el populismo. Y ha sido muy explícito: "La situación de hoy recuerda a la desigualdad que había en los años 30".

Las élites económicas que participan en el Foro de Davos se encuentran amenazadas por el auge de los populismos. Elocuente ha sido el panel más importante del día 'Exprimido y enfadado: cómo solucionar la crisis de la clase media para un crecimiento sostenible', donde han participado la directora gerente del FMI, Christine Lagarde; el fundador de Bridgewater, Ray Dalio; el ministro de Finanzas de Italia, Pier Padoan; y el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Lawrence Summers, entre otros.

El más pesimista ha sido el gestor del hedge fund Bridgewater: "La globalización podría estar llegando a su fin y se está consolidando el proteccionismo y el nacionalismo, y es algo que me asusta". Dalio ha verbalizado el temor de muchos asistentes al populismo, "la cuestión más importante como participante del mercado es cómo se va a comportar en los próximos años".

El empresario no se ha cortado en comparar la actual situación con la década de los 30 del siglo pasado con el auge de los populismo y, aunque no lo dijo, que desembocó en la II Guerra Mundial. Ha hecho la referencia a que la brecha de riqueza de la actualidad es semejante a la de esa época como caldo de cultivo, "la desigualdad no explica solo los populismos, pero los todos los gobiernos en los años 30 eran populistas y, por definición, nacionalistas y proteccionistas".

Ha explicado que las personas "querían recuperar el control después de la Gran Depresión, el populismo se manifestó como comunismo y socialismo, mientras que a la derecha se manifestó como fascismo". Y ha añadido que el fenómeno se explica en parte por la diferencia de riqueza, pero también de ineficacia de los gobiernos y la falta de oportunidades en el trabajo". Y en referencia a Estados Unidos, "a una falta de valores que mi país está perdiendo como la internacionalización".

Sobre la desigualdad y desempleo ha girado la intervención de Richard Baldwin, profesor de economía de la Universidad de Ginebra, "tenemos que ir a un sistema en el se proteja a los trabajadores, para ayudar a reciclarse, si solo existe las necesidades de la gente poderosa no habrá cohesión social para un sociedad avanzada".

La directora del FMI ha defendido la aplicación de reformas fiscales y estructurales que tengan en cuenta las desigualdades, "tienen que ser graduales y con mayor redistribución".

