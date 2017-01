Economía.- CC.OO. pide alza salarial del 3% en grandes superficies tras sumar cuatro años de sueldos congelados

Propone el pago diferenciado de 50 euros por festivo y la reducción de la jornada anual en 28 horas, hasta 1.770

MADRIS, 18 (EUROPA PRESS)

CC.OO. ha propuesto a la Asociación Nacional de Grandes Superficies (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, una subida salarial del 3% para cada año de vigencia del nuevo convenio colectivo de grandes almacenes, que afectará a unos 230.000 trabajadores, con el salario congelado desde 2013, ya que el convenio vigente no contempla subidas ni revisiones salariales.

El pago diferenciado de 50 euros por domingo o festivo y la reducción de la jornada anual en 28 horas, hasta 1.770, son las principales prioridades del sindicato para respaldar el nuevo convenio colectivo (2017-2020) y que se empezará a negociar previsiblemente a finales de este mes.

El objetivo es sentar las bases para sustituir el convenio de las grandes superficies firmado a principios de 2013 por otro en un escenario marcado por la recuperación económica, que se tendrá que traducir en la mejora de las condiciones laborales, según ha apuntado el secretario general de Servicios de CC.OO., José María Martínez, quien ha resaltado además que el nuevo convenio tiene que tener en cuenta además nuevas oportunidades como el 'e-commerce'.

El convenio colectivo de grandes almacenes se aplica en empresas como El Corte Inglés, Apple Retail, Alcampo, Carrefour, Ikea, Fnac, Media Markt, Cortefiel, Leroy Merlin o Eroski.

Según ha explicado, se trata de un sector cuyas condiciones laborales se han ido devaluando paulatinamente hasta llegar a cobrar "menos de ocho euros" por hora de trabajo frente a los 8,11 euros de 2012, con un salario congelado desde 2013 y en el que el anterior convenio, aún en ultraactividad, eliminó el pago diferenciado por trabajar en domingo o festivo.

En la actualidad, el salario bruto del personal base es de 13.921,11 euros al año, lo que supone un salario por hora de 7,75 euros, al tiempo que el salario bruto del grupo de profesionales es de 14.369,65 euros (7,99 euros por hora), según el sindicato, que precisa además que más del 50% del personal de ambos grupos está contratado a tiempo parcial.

Otra de las peticiones de los sindicatos, además de la subida salarial y la cláusula de revisión para garantizar el poder adquisitivo, es la disminución de la jornada anual en 28 horas, es decir, la aplicación de la jornada 'precrisis' de 1.770 horas.

Junto a esta reducción de la jornada anual, CC.OO. planteará sobre la mesa la distribución de jornada y horarios con un máximo de jornadas laborales y dos días de descanso semanal, al tiempo que propondrá trabajar sólo, como máximo, entre el 25% y el 33% de los domingos y festivos autorizados de apertura y el crecimiento progresivo de aumento de horas de trabajo a los contratos a tiempo parcial que lo demanden.

La secretaria de Negociación Colectiva de CC.OO., Angeles Rodríguez, ha reclamado la recuperación del pago de domingos y festivos, teniendo en cuenta que los trabajadores del sector, en algunos casos, han perdido 1.000 euros anuales por este concepto.

"Nuestra mayor prioridad es que en un momento de recuperación económica, los trabajadores recuperen también sus derechos y unas condiciones dignas en sus puestos de trabajado", ha señalado.

El anterior convenio firmado en 2013 contemplaba la congelación de los sueldos hasta 2016, salvo que se registrara una evolución positiva del consumo, y trabajar los domingos y festivos sin compensación, aunque los trabajadores no vieron eliminadas las pagas extras.

En concreto, dicho convenio, que no fue suscrito por CC.OO., UGT, LAB y CIG, únicamente por Fasga y Fetico, señalaba que las tablas salariales permanecerían inalteradas entre 2013 y 2016, sin perjuicio de una retribución adicional en el caso de mejora del consumo.

No obstante, la patronal renunció a la eliminación de las pagas extras y a mantener el nivel de empleo fijo durante toda la vigencia del convenio.

Asimismo, los empleados de los grandes almacenes, que vieron ampliada su jornada anual hasta 1.798 horas, no cobran los domingos y festivos, solamente un complemento personal anual de entre 350 y 500 euros. No obstante, los trabajadores con más de tres días de promedio anual de trabajo a la semana no tienen obligación de prestar servicios más que hasta el 55% de los domingos y festivos autorizados de apertura, siempre y cuando sean superiores a nueve.

