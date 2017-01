Bankia espera doblar la producción de hipotecas en 2017, hasta los 1.700 millones de euros

18/01/2017 - 12:30

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

BANKIA (BKIA.MC )confía en que la producción de hipotecas durante el presente ejercicio 2017 doble lo conseguido por la entidad en 2016, lo que supondría aproximarse a los 1.700 millones de euros.

Así lo indicó el director de Canales Digitales de Bankia, Adriano de la Rubia, durante una rueda de prensa en la que presentó una herramienta para calcular el precio de mercado de las viviendas.

De la Rubia manifestó que el año pasado la producción de hipotecas alcanzó los 800 millones, si bien este año la entidad confía en superar los 1.600 o 1.700 millones de euros.

Por ello, la entidad ha lanzado nuevas iniciativas con la intención de continuar ganando cuota de mercado y clientes, como la eliminación de las comisiones para los nuevos créditos hipotecarios.

Preguntado sobre si la decisión de Bankia supone poner en el mercado hipotecas más baratas cuando en el mercado podría estar sucediendo lo contrario, De la Rubia dijo que "no las estamos abaratando y la estrategia es clara, es no cobrar comisiones que no son útiles para los clientes".

Según dijo, "hemos incorporado un producto sin comisiones y con precios competitivos, que son los que el mercado está marcando".

La entidad presentó hoy una herramienta gratuita que permite a clientes y no clientes conocer el precio de mercado de cualquier vivienda en España y obtener un informe "detallado" de la misma con sus características principales y del entorno.

De la Rubia explicó que esta aplicación está desarrollada en colaboración con el portal Idealista y se encuentra alojada en la web de la entidad y es totalmente gratuita.

La aplicación dispone también de un simulador hipotecario, en el que, introduciendo unos datos básicos, el usuario accede a información sobre la cantidad que puede financiar, los gastos de constitución que tendría la hipoteca, la cuota mensual a pagar o cómo variaría la misma en función de la evolución que presente el euríbor.

El valorador de inmuebles calcula el precio de mercado de cualquier vivienda, tanto el de compraventa como el de alquiler, con solo introducir los datos de ubicación de la misma.

También permite conocer el precio medio de compraventa y alquiler de cualquier localidad o barrio de las poblaciones más grandes.

La estimación de los precios que realiza la herramienta se basa en una extrapolación de las ofertas y contraofertas reales que se dan en el mercado en el que ubica el inmueble y que son recogidas por Idealista.

El directivo de la entidad explicó que, "por el momento", Bankia no va a ofrecer en esta herramienta las viviendas en stock que mantiene el banco.

GASTOS COMPARTIDOS

Por otro lado, esta herramienta cuenta con un simulador hipotecario, en función de los ingresos mensuales y una serie de datos básicos del inmueble (ubicación, precio, si es nuevo o de segunda mano, o si será vivienda habitual o segunda residencia).

Bankia remite un informe al cliente con la cantidad que el interesado puede financiar, el ahorro del que debe disponer para afrontar la compra, y los gastos asociados a la operación de compraventa y a la hipoteca.

De la Rubia detalló que Bankia continúa reduciendo comisiones. Tanto es así que la entidad asume en los nuevos créditos hipotecarios el 100% del importe del registro, un 50% de los gastos de gestoría y un 25% en notaría.

(SERVIMEDIA)

18-ENE-17

GFM/caa

PUBLICIDAD