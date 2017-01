Economía/Laboral.- Ocho de cada diez autónomos cree que su negocio irá igual o mejor en 2017, según ATA

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El 43,2% de los trabajadores autónomos cree que su negocio irá a mejor en 2017 y el 39,1% piensa que se mantendrá igual, según el barómetro 2016 elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Las encuestas también reflejan que uno de cada tres autónomos prevé contratar a nuevos empleados este año, mientras que los que no lo harán coinciden con el porcentaje que no tiene ningún empleado a su cargo. Los motivos para no realizar contrataciones son que "no lo necesita" (53%), "causas económicas" (23%) y que su actividad no requiere contratación (11,1%).

Sin embargo, el 19,2% de los encuestados señala que efectuará algún tipo de despido a lo largo del año, frente a un 63,7% que cree que no lo hará.

En líneas generales, el 74,8% de los autónomos afirma que la situación económica ha mejorado y cree que la tendencia va a seguir siendo positiva a lo largo de este año, reduciéndose el porcentaje de aquellos que no son tan optimistas y consideran que habrá que esperar a 2018 para hablar de una recuperación real de la economía (24,6% frente al 32,5% el año anterior).

Además, Lorenzo Amor ha destacado que el porcentaje de autónomos con trabajadores a su cargo ha alcanzado su máximo histórico, conformando casi la mitad del total, lo que considera "una buena señal".

BALANCE 2016.

Respecto al balance del año 2016, prácticamente la mitad de los autónomos (49,2%) manifiesta que ha sido un año positivo, un porcentaje similar al de hace un año (49,2%) y muy superior al de 2014 (29,8%).

Según Amor, "2016 no ha sido malo en líneas generales para la facturación de los autónomos, aunque sí es verdad que un 30% todavía no ha percibido la recuperación del consumo o la actividad", frente a siete de cada diez que ha dejado de ver caer su negocio.

En cuanto a contratación, el informe señala que el 38,3% de autónomos contrataron personal en 2016, un porcentaje que asciende al 70% si solo se tiene en cuenta a los trabajadores que tienen personal a su cargo. Solo el 34,3% de estos contratos fueron indefinidos.

En 2016 también aumentó la demanda de crédito, alcanzando el 36,1% los autónomos que lo solicitaron frente al 32,1% del año anterior, aunque aún se mantienen por debajo del 40% de 2007. También creció el porcentaje de préstamos conseguidos (66% de los que lo pidieron frente al 52% de 2015). Uno de cada cinco vieron denegada su solicitud de crédito.

CRECE LA MOROSIDAD.

Cabe destacar las cifras de morosidad, que aumentó en seis puntos porcentuales hasta el 48,9%, frente al ligero descenso que registró hace un año respecto al anterior. De esta manera, casi la mitad del colectivo declara que continúa sufriendo la morosidad de manera pública o privada.

Los datos obtenidos en el barómetro ponen de manifiesto que el 29,9% de los que la padecen tarda más de seis meses en hacer efectivo el cobro de sus facturas, mientras que el 10,8% tarda más de un año, el 39,7% de los afectados cobra sus facturas en un periodo de entre 60 y 90 días y el 22,6% lo hace entre 91 y 180 días.

"No es que hayan subido los periodos de pagos ni la cantidad, pero sí hay cada vez más autónomos que sufren la morosidad", explica Amor, quien denuncia que "ser moroso en España sale gratis, porque como no se castiga o se penaliza, no hay problema".



