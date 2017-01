Álvaro Nadal: "Los 200.000 bares y restaurantes tendrán ayudas para rebajar su coste energético"

Anuncia que acudirán a fondos del 'plan Juncker' para mejorar su eficiencia

El ministro español de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. eE

El ministro español de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, aprovechó ayer el acto sobre Turismo de México, organizado por elEconomista, para anunciar que los 200.000 bares, cafeterías, resturantes y hoteles en España podrán reformar sus instalaciones para mejorar su eficiencia energética gracias a los fondos europeos. Así vivimos el minuto a minuto del Almuerzo con Enrique de la Madrid, secretario de Turismo del Gobierno de México.

En concreto, Nadal aseguró que el Ministerio ha ideado un sistema para que estos establecimientos puedan beneficiarse de los fondos del plan Juncker, a través de la financiación del Banco Europeo de Inversiones. "Vamos a lanzar una campaña junto al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía para la mejora de la eficiencia energética de todos los hoteles, bares, cafeterías y restaurantes. El objetivo es que puedan cambiar a luces de menor consumo, a mejores revestimientos y aislantes para un menor coste de la energía y todo gracias a fondos europeos", aseguró el ministro. Para conseguir esta financiación, dijo Nadal, "hay que presentarse en grupo, y no por separado como se hacía hasta ahora, a las ayudas previstas en el plan Juncker a través del Banco Europeo de Inversiones".

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital también anunció la puesta en marcha en breve de un sistema basado en las nuevas tecnologías para poder conocer con exactitud los datos sobre la estancia de los turistas en nuestro país gracias a sus datos de móvil. Según explicó, con este nuevo sistema "podremos conocer a través de la información que proporciona el móvil cuándo entra un turista en nuestro país y cuándo se va y a la vez saber por qué lugares se ha movido. Podemos tener datos a tiempo real, que son muy importantes para nosotros. En pocas semanas tendremos este sistema en marcha", anunció.

Crítica a la 'turismofobia'

Álvaro Nadal también aprovechó el acto para criticar algunas políticas contra el turista que se están poniendo recientemente en práctica en nuestro país y que en su opinión son "tremendamente injustas y perjudiciales", tanto para el sector como para el país en general. El ministro calificó directamente estas medidas como "turismofobia".

"Los mensajes que se trasladan contra el turismo últimamente por algunos se están instalando directamente en la turismofobia y la gente empieza a pensar que los turistas no son buenos porque no traen riqueza y sólo complican la vida social", aseguró el ministro. "Contra este discurso -afirmó Nadal- hay que reaccionar y contestar que no es verdad. La historia económica de España no se entiende sin los turistas y aquí en nuestro país nunca se ha rechazado al de fuera. No somos un país antipático con los visitantes, todo lo contrario, somos y hemos sido tremendamente hospitalarios. Y determinadas políticas no pueden tener un discurso contrario a esta idea", aseguró con vehemencia Nadal.

El ministro de Turismo defendió en este punto el buen hacer de los empresarios turísticos de nuestro país para haber logrado que España se sitúe en los primeros puestos en recepción de visitantes extranjeros. "Hay sectores que dicen que los buenos resultados son por suerte y eso no es justo, ya que algo estarán haciendo bien nuestros empresarios", afirmó. Según Nadal, el crecimiento tanto del número de turistas como del gasto en los últimos años no puede deberse sólo a la situación geopolítica mundial. "No solo será por los problemas de seguridad de los demás países y del Mediterráneo, este es un mensaje que va en contra de nuestro esfuerzo. Si estás muy arriba, como es el caso de España, lo difícil es mantenerse y con discursos políticos de este tipo, no contribuimos a que el sector turístico mantenga este nivel", zanjó el ministro.

