Theresa May confirma que Reino Unido dejará el mercado único europeo

3 POOO - Asi es. Pero la batalla real es en lo político. En lo económico se llegará a un acuerdo - en 12 años. Ya de Gaulle no los quería y con toda razón pues no hay acuerdo político que no hayan torpedeado. No bien se habian pronunciado por el Brexit, el eje franco-alemán se pronunció por la creación de un ejército europeo, denegado desde 2005. El divorcio político comenzó en la guerra de Iraq. A pesar que toda Europa se pronunció contra ella, los britanicos se sintieron obligados a ayudar a sus primos. Europa no perdona.