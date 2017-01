El Banco de España constata el endurecimiento de las hipotecas tras la crisis de las cláusulas suelo

¿Qué banca?. Si ustedes no dan hipotecas no ganan los intereses, ¿o creen que nos están haciendo un favor?. Pedir una hipoteca o un préstamo es hoy en día el último recurso al que acudiría, sólo lo haría por una extrema necesidad, porque no tuviese más remedio y por supuesto hablaría con ING, aún con peores condiciones, sería el precio a pagar por que no te engañen,..... así que pueden meterse ustedes sus hipotecas dónde les quepa.