Enrique de la Madrid: "Los visitantes de EEUU que vienen a México crecen un 12,3% al año"

Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo de México. Foto: Olivia Vivanco.

Enrique de la Madrid habla sin titubear, conoce las cifras del turismo mexicano como quien recita su dirección para enviar un paquete. Hay una idea central en la charla con elEconomista: "La mejor parte de este sector es que el componente más importante es México. Aun en un momento complicado, el sector turístico puede apostar por el mercado interno y no será una apuesta equivocada". Consulte nuestro Especial 'El turismo, motor de México' (.pdf). Todo preparado para el almuerzo de elEconomista con Enrique de la Madrid que dará comienzo en unas horas

El secretario de Turismo mexicano juega hoy un papel importante en el gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto, pues tiene la encomienda de aprovechar el potencial de una industria que representa el 8,7% del PIB. El funcionario afirma que su labor va más allá del trabajo durante la actual Administración presidencial, pues busca establecer las bases de política pública para turismo para los próximos 20 años.

La labor es fundamental, se trata de un sector que crece más rápido que la economía mexicana en su conjunto. Mientras en 2015 la economía tuvo un crecimiento del 2,5%, el sector turístico avanzó a una tasa de 3,9%.

"A mí me preguntan si me preocupa el impacto de Trump en el turismo, y la respuesta es que, incluso en los años más álgidos, México no sólo no disminuyó el número de visitantes estadounidenses, sino que crecen un 12,3% anual, casi tres veces lo que crece el turismo internacional, no hay por qué pensar que eso vaya a cambiar".

De acuerdo con información de la dependencia, hace 10 años, México era el destino del 15% de los viajes internacionales de los turistas estadounidenses. Sin embargo, en los últimos cuatro años la tasa alcanzó el 20%. Esto quiere decir que uno de cada cinco turistas que salen de Estados Unidos tiene a México como destino.

"Si las condiciones no fueran tan volátiles, tendríamos una participación del 25% de esos viajes. Lo que es interesante es que a pesar de que está creciendo el número de norteamericanos que viene a México, su participación con respecto al total ha bajado. Hace 10 años, los estadounidenses representaban el 70% de los visitantes que llegaban a México por avión; ahora son el 57%. México se ha diversificado para bien en ese sector", afirma.

Enrique de la Madrid considera que la estrategia de turismo debe buscar que Estados Unidos no represente más del 50% de los visitantes desde el exterior. Actualmente, países como Argentina y Alemania crecen a un ritmo del 20% en el flujo de visitantes a México. "El país tiene una enorme capacidad de diversificar el origen de sus visitantes y, aún así, seguir atendiendo al mercado norteamericano".

Desarrollo del mercado local

En la estrategia de la Secretaría de Turismo (Sectur), el mercado mexicano es el más importante. "A este sector lo podemos mover nosotros a diferencia de otros, como el exportador, que vive una incertidumbre por los anuncios de las posibles políticas del Gobierno estadounidense".

En un momento de incertidumbre cambiaria, explica, los mexicanos acuden a destinos nacionales en mayor medida. En abril de 2016, el Gobierno federal anunció un programa llamado Viajemos Todos por México, que busca promover los destinos al interior de la República y aprovechar la capacidad instalada durante la temporada baja.

"Nos dimos cuenta que había capacidad ociosa y había que dinamizarla justamente en las temporadas bajas. Son más de nueve millones de asientos de avión los que se van vacíos cada año, son más de 93 millones de cuartos noche de hotel sin ocupar, y casi 200 millones de boletos de autobús sin usar. Y repito, no es que en el turismo esté mal, estos números son simplemente indicadores de la temporada baja".

En opinión del secretario de Turismo, hay cuatro pilares que inciden en el crecimiento del sector:

1. Conectividad: Recién entró en vigor un nuevo acuerdo de conectividad entre México y EEUU, esto implica la apertura de nuevas rutas. La conectividad resulta clave también para la relación con Asia.

"En febrero abre un nuevo vuelo de Narita a la Ciudad de México, en una frecuencia diaria por Air Nippon Airways. Una nueva ruta de Japón a México puede incrementar el número de visitantes en 80.000 viajeros cada año. Hoy en día, Japón, Corea del Sur y China representan un flujo anual de 200.000 viajeros a México", detalla el funcionario.

2016 fue un año de avance en términos de conectividad; el avión A380 de Air France inauguró su ruta a la Ciudad de México, otras aerolíneas como Alitalia han apostado por la Ciudad de México y otros puntos turísticos.

"Yo creo que hacia adelante tenemos que buscar más mercados además de los Estados Unidos, más mercados asiáticos, europeos y latinoamericanos".

2. Financiación: Enrique de la Madrid Cordero es fiel creyente del impulso que la banca de desarrollo y el sistema financiero pueden darle al sector.

"Lanzamos un programa hace siete meses, Mejora tu hotel. En México se construyen 12.000 habitaciones cada año, para ello se necesita crédito. Ahora queremos ir también por la hotelería más pequeña, porque el hotel promedio tiene 34 habitaciones".

Otro de los programas, de consumo con la Secretaría de Hacienda, es Conéctate al Turismo. Consiste en una serie de financiamientos para la mejora de restaurantes y el desarrollo de proveedores del sector, así como el apoyo a pymes de las localidades reconocidas como Pueblos Mágicos, un distintivo que se otorga a destinos con tradición cultural y atractivos naturales.

3. Mayor seguridad: México ha luchado constantemente con las noticias sobre sucesos violentos. "Al final del día yo sostengo que la mayoría de los destinos turísticos en México son seguros. Pero también hay que reconocer que hay retos y que en 2016, en algunos lugares del país, volvió a complicarse el tema de seguridad. Nosotros queremos coadyuvar con las autoridades correspondientes, con la Secretaría de Gobernación, con los gobiernos locales en aquellos destinos turísticos que para nosotros son clave, no podemos permitir que se descomponga la seguridad en los destinos turísticos, son esencialmente seguros y así tienen que seguir", afirma el funcionario.

4. Nuevas vías de promoción: La Sectur busca generar estrategias en nuevos canales de comunicación. De la Madrid afirma que la dependencia buscará una publicidad más segmentada, enfocada, eficaz, e incluso menos costosa. "El objetivo es ir a los mercados que queremos ir. Dentro de EEUU tenemos que segmentar aquellos Estados desde los que sabemos que vienen los sectores económicos que nos interesan".

Tendencias y realidades

Los planes para 2017 son muy claros: durante el primer semestre, el Gobierno federal lanzará políticas con temas concretos y lineamientos para una mayor efervescencia de tendencias, como el turismo de salud y de retiro para adultos mayores y el turismo sustentable.

"Son ramas que han venido creciendo bien, pero necesitan un impulso mayor. Tenemos muy buenos servicios hospitalarios y son significativamente más económicos que el costo de atenderse en EEUU. Procedimientos comunes, como operaciones de rodillas o cadera tienen una ventaja competitiva en costos muy importante. Lo que ahora hemos tratado es no medirnos tanto por el número de visitantes, sino por la derrama económica".

A nivel global, México es el noveno país más visitado en el mundo; durante la actual Administración, el país latinoamericano avanzó seis lugares desde la posición 15.

En los primeros diez meses de 2016, arribaron a México 28,2 millones de turistas internacionales, es decir, un 9,3% más con respecto al mismo periodo de 2015. Por este concepto, se captaron 15.869 millones de dólares, un 10% más que en el mismo periodo del año previo.

"Lo relevante es el ingreso, tenemos el lugar 16 como país con más ingresos, tenemos que ir por este tipo de turismo desde mi punto de vista, el turismo médico es el antecedente o un programa más ambicioso de turismo de retiro", detalla.

De la Madrid explica que la clave para tener más estadounidenses y canadienses viviendo en México, o incluso, mexicanos que regresan a su país para la etapa de jubilación reside en la atención médica. "Entre más grande eres, más te cuesta tener servicios médicos, y eso es en lo que tenemos que trabajar".

Futuro sustentable

El turismo de naturaleza y aventura es un detonante económico considerable y es pieza importante de la estrategia para el futuro.

"La gente cada vez tiene más interés en actividades como avistamiento de aves o fotografía de naturaleza, son sectores en los que nosotros tenemos que enfocarnos más, porque son de altísimo valor económico". La Organización Mundial del Turismo (OMT) determinó que 2017 es el año del turismo sustentable, esto, como resultado de la reunión COP 13, encabezada por México.

"La proclamación, por parte de las Naciones Unidas, de 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo es una oportunidad única para ampliar la contribución del sector a los tres pilares de la sostenibilidad (económico, social y del medioambiente), así como para aumentar la concienciación sobre las verdaderas dimensiones de un sector que se suele infravalorar", afirmó el secretario general de la OMT, Taleb Rifai.

Tres de los objetivos de la agenda global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 2030 están estrechamente ligados a la cadena de servicios turísticos y la importancia de que éstos tengan la sustentabilidad como prioridad. El objetivo ocho establece la importancia de la generación de empleos con el fin de preservar al planeta y las comunidades, el objetivo 12 busca el consumo y elaboración de productos sustentables, el objetivo 14 habla de la explotación y responsable de océanos y mares.

"Al final del día, para que el medio ambiente se preserve, es necesario que nosotros incorporemos a nuestras políticas las prácticas sustentables. Desde la Secretaría de Turismo creemos en un desarrollo sustentable".

En México existen 41 Reservas de la Biosfera, que son representaciones biogeográficas de uno o más ecosistemas que resaltan por su belleza escénica, valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico o por la existencia de flora y fauna. Muchas de ellas representan una oportunidad importante en materia de turismo.

Enrique de la Madrid explica que existe una figura jurídica denominada Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, con la que la dependencia buscará la protección de destinos con atractivos naturales.

El impulso al turismo de naturaleza y aventura es una tarea constante por parte de la dependencia. A finales de 2015, la Sectur destinó, junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 250 millones de pesos para financiar 205 proyectos de turismo de naturaleza en 17 entidades del país.

Este tipo de proyectos tiene también un impacto social, pues al promover los destinos que preservan tradiciones indígenas se impulsa también la comercialización de productos textiles, artesanías y gastronomía de las comunidades, preservando así el patrimonio cultural.

"Vamos trabajar duro en coordinación con otras entidades en la planeación de los temas de sustentabilidad y el compromiso es que dejáramos en esta Administración una visión de turismo para los próximos 20 años", concluye.

