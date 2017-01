May incluye la salida del mercado único y de la unión aduanera entre las prioridades del 'Brexit'

La UE no va a ceder en los principios fundamentales de su formacion, porque seria el fin de la UE. O piensan que los britanicos pueden ser miembros a la carta, cual seria el siguiente pais en decir yo no quiero lo malo pero me quedo con lo bueno. Esta claro que el Brexit va a ser ruptura absoluta o pantonima de UK para no salirse del mercado unico. Irse de la UE, se van pero lo dicho puede ser que salgan y siga todo igual pero fuera de la UE (y sin derecho a voto) (pantomima basicamente) o que se vayan de la UE y no acepten leyes UE y libertad de movimiento, lo que significaria estar fuera de la union mercantil.



NO VA A VER NEGOCIACION A LA CARTA O TODO O NADA. LOS PILARES DE LA UE NO SE VAN A TOCAR POR RIESGO DE DESAPARICCION DE LA UE.