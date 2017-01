La cesta de la compra española es una de las más baratas de Europa

La cesta de la compra es barata para el koletas: las camisas de cuadros del Pryca; desodorante y champú no mete en el carro; papel del culo si mete no sea que se imponga el régimen venezolano; latas de conserva que para cocinar ya estan las mujeres, y si no se les pega hasta hacerlas sangrar y que cocinen (eso dijo el koletas, pegarles hasta hacerles sangrar, no lo digo yo); en fin, que al gorrino no se le va a ir mucho en el carro de la compra.