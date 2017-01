Reducir el efectivo puede ser una bendición para los más pobres

Pero si es a base de operaciones financieras de altisima velocidad con dinero electronico lo que de verdad puede colapsar una empresa, pais o moneda!! El dinero electronico es lo que realmente va a hacernos totalmente pobres, ya que ese dinero es de uso exclusivo mediante entidades financieras, y no mediante el estado, por no decir que el dinero que depositas en el banco, por ley, deja de ser de tu propiedad!! Esto es para que la benemerita entre a saco ante la presunta apropiacion masiva que se nos avecina... Por cierto, las nominas de los funcionarios ya estan bajo control de entidades financieras, cuyos propietarios vete a saber tu de donde son... siempre pensando en los mas pobres..y que no falten ya que sin ellos, no habria excusa para hacer las barbaridades que presuntamente nos quieren hacer....siempre hablo en terminos de ciencia ficcion, claro, no me hagais mucho caso.