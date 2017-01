El curioso problema de Dinamarca: entra demasiado dinero en su economía

Sí, yo no he dicho qué maneras habría de hacer circular ese dinero. Evidentemente ahí hay tema para discutir pero lo que sí que es cierto es que los déficits de unos son los superhábits de otros. Si nosotros no tuviésemos déficit ellos no tendrían superhábit. Por eso es tan absurdo lo que propone Merkel, que todos los países tengan superhábit. Eso es literalmente imposible.