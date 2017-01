Empleo se reúne este lunes con agentes sociales para avanzar en la reforma de las pensiones

Yo entiendo por "robot", la máquina que ahce el trabajo de uno o varios trabajadores, es decir de personas por las que la empresa NO cotiza a la SS, me parece muy bien que la empresa se ahorre los salarios de esas personas pero tendría que abonar a la SS el equivalente a las cotizaciones sociales que se ahorra. aun asi el empresario sale ganando ya que se ahorra el sueldo y las huelgas y las IT, y ....pero me parece justo que abone a la "caja" las cotizaciones que ya no paga por los trabajadores reemplazados por máquinas.