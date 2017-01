El gasto en pensiones aumentó un 37,7% desde el inicio de la crisis

Siempre lo mismo. Dejen ya de transmitir las intrucciones de sus sponsors (Gobierno).



Digannos cuanto nos cuestas los politicos, el Senado, cuantos politicos tenemos mas que Alemania con el doble de habitatnes,cuanto nos ha costado rescatar a las cajas, donde los primeros que han cobrado has sido los ladrones, porque se rescatan las autopistas y a quien va el dinero, poqué se proteje a los bancos para que no se les denuncie, d´ponde estan los miles de millones de la formancion o Delphi, o el agujero de casi dos mil más que no le aparecen al PSA, o donde esta el caso Pujol, o poque se fa a gastar 5M en un acto ilegal en Cataluña, en definitiva, diganos cosas que interesan, porque que ahora cobren los que pagaron antes, no es noticia.