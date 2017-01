Hacienda, colapsada por falta de personal: 300.000 expedientes de contribuyentes sin resolver

Es normal que tenga un colapso, si se centra en hacer requerimientos a autónomos y PYMES, por valores de 200-1000 euros, que en la mayoría de los casos Hacienda no tiene razón, pues la gente empieza a estar harta de pagar y pagar y pagar y lo recurre a tribunal administrativo, sí los requerimientos fueran casos de fraude real y no errores básicos de contabilidad de las empresas, entonces todo funcionaría como la seda. El problema es que han ido a por los pequeños que somos muchos y no hacia la gran bolsa de fraude que son pocos.