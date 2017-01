La solución para las pensiones españolas no llegará antes de verano

Manuel las pensiones no pueden complementarse por impuestos porque tampoco hay dinero en impuestos. Asumámoslo desde hace décadas se viene diciendo que con la tasa de natalidad y la tasa de empleo las pensiones no iban a ser sostenibles. Pues ya ha llegado ese momento. Lo único que hay que hacer es decir la verdad, no hay dinero para pensiones, las pensiones era una cosa que se podían permitir cuando la gente tenía hijos y cuando la administración dejaba a las empresas crear trabajo. No es ese momento y no va a volver, las nuevas generaciones son podemitas y no quieren oír hablar ni de familia ni de esforzarse ni de tener hijos, así que no vamos a tener pensiones. Que cada uno ahorre como pueda para mantenerse en sus últimos años.