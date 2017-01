España, por detrás de Letonia o Bulgaria en eficiencia del mercado laboral

Debe ser por eso que "entes" como el Opus Dei, los Heraldos del evangelio o los Legionarios de cristo son tan reacios a captar sus trabajadores en ese mercado. Prefieren el trabajo esclavo --sin sueldos, seguridad social o beneficio ninguno para el captado-- y "contratar" o "rescindir el contrato" (via mobbing) cuando les conviene a ellos apesar de que esa era su "vocacion sobrenatural para toda la eternidad", su nueva familia etc. Porque lo he conocido de cerca: si tantos se callan es por amenazas de esa verdadera mafia. En el congreso anti-sectas de 2015 en Barcelona se argumentaba que la mitad de los jueces están controlados por esa red... quizas esto explica porque desaparecieron los contratos e informes del YAK y reaparecen "mucho tiempo después" y cuando los juicios ya pasaron (Trillo es del Opus Dei y del sector caja).