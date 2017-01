España rompe la barrera de 75 millones de turistas extranjeros en 2016

Quizas influyan cosas como tener algunas de las mejores infraestructuras europeas como es por ejemplo el AVE, la segunda red de alta velocidad mas extensa del mundo hecha por espanoles.



O unas buenisimas fuerzas de seguridad que evitan atentados.



Y para aquellos que no quieran asumir las cosas bien hechas, que miren la evolucion del turismo en el resto de destinos de sol y playa baratos.



Hasta que uno no tiene que ir a un hospital en Italia o Croacia no se da cuenta de lo que tenemos aqui.