(Ampl.) El juez admite a trámite nueve demandas de impugnación al plan de homologación de Abengoa

11/01/2017 - 20:11

La decisión judicial no afectará al proceso de reestructuración financiera de la compañía

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El juez de lo Mercantil N.2 de Sevilla, Pedro Márquez Rubio, ha admitido a trámite nueve demandas de impugnación al plan de homologación del acuerdo de refinanciación de ABENGOA (ABG.MC ) mientras que ha inadmitido dos por presentarse fuera de plazo.

Así lo señala en la providencia el magistrado del Juzgado de lo Mercantil N.2, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde ha concretado que las admitidos se refieren a las presentadas por 'Portland', por 'Gilabert y otros', por 'Domínguez y Bertomeu', 'Haitong', 'Cyrolovita y otros', 'Islamic Corporation', Export-Import Bank of the United States ('US EXIM'), Juan Valls Ribes y por 'Zurich y otros'.

El juez señala en su escrito que se da traslado de las admitidas a trámite a los acreedores solicitantes de la homologación, a las deudoras y al resto de acreedores que son parte en el acuerdo de refinanciación para que, "en el plazo de diez días", puedan oponerse con un escrito de contestación.

De igual manera, indica que no ha lugar a plantear en este momento procesal "cuestión de inconstitucionalidad alguna al no estar concluso el procedimiento ni estar, por tanto, los autos pendientes de dictar sentencia".

Por último, el juez ha inadmitido a trámite el incidente excepcional de nulidad de actuaciones que pretende suscitar la representación procesal de US EXIM.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante el mismo juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

Fuentes del sector han informado a Europa Press de que esta decisión judicial no afectará al proceso de reestructuración en el que se encuentra inmersa la compañía, al tiempo que atribuyen una baja probabilidad de éxito a los recursos que se presenten.

