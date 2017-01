La promesa de Rajoy de 20 millones de empleos no se alcanzará hasta 2022

España necesita crear más 400.000 empleos para cumplir el objetivo

El Gobierno estima que se alcanzará esta cifra en 2019

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El Gobierno no cumplirá con la promesa de recuperar el empleo perdido durante la crisis en esta legislatura, tal como ha repetido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en varias ocasiones, según las previsiones de creación de empleo de Manpower Group. l ¿Rajoy promete un imposible? 20 millones de ocupados con una población menor y más vieja

España no volverá a tener más de 20 millones ocupados hasta alrededor de 2021 y 2022. Supone retrasar dos o tres años el objetivo del actual Gobierno en creación de empleo, tal como se incluyó en el último cuadro macroeconómico y repitió Rajoy durante las dos últimas campañas electorales. Según el informe de la empresa de Recursos Humanos Manpower, la economía española tendría que crear 400.000 puestos de trabajos netos al año para acercarse a las cifras de empleos anteriores a la crisis y no lo hará hasta 2022. Si fuera de 450.000 empleos al año, no se alcanzaría hasta 2021. Y todo ello, "siempre y cuando no se modificaran substancialmente las condiciones macroeconómicas exteriores de la economía española y, en particular, que no se produjese ningún choque procedente de la zona euro".

Pero es que además las previsiones para este año contemplan una ralentización del mercado de trabajo. Si en 2015 se lograron 490.000 empleos, el año pasado se registraron 476.000 puestos de trabajo. Para este año, Manpower espera que generen 421.000 trabajos nuevos. "El fuerte avance del último año, con un componente muy sesgado a turismo, transportes y servicios empresariales, debería contenerse en 2017 y más allá. Pero, incluso con crecimientos menores del orden del 2% España debería haber recuperado la totalidad del empleo perdido en la crisis", en el horizonte hasta 2022, indica el documento.

La firma considera que para que se mantenga el nivel tan elevado de creación de empleo, la economía debería tener un crecimiento superior del 3%. Algo que no contempla ni el propio Gobierno, que prevé un aumento del PIB para 2017 del 2,5% y del 2,4% para 2018 y 2019.

La intensidad en la creación de empleo se debe, según Manpower, al fuerte crecimiento de la economía y al conjunto de reformas desplegadas entre 2010 y 2013, como a los potentes vientos de cola del exterior. Con lo que ante un escenario macro, con inflación al alza que anticipa una subida de tipos y un encarecimiento de la financiación para empresas, complica el escenario para cumplir el objetivo de empleo de Rajoy.

Pese a ello, la empresa destaca que el ritmo de creación de empleo está siendo más intensa que en pasadas crisis económicas. En la crisis energética de los setenta, que se prolongó con varias recesiones en los ochenta, no se regresó al empleo de 1974 hasta 1991, 17 años después.

La crisis financiera ha sido más intensa en "la destrucción de empleo, más rápida en alcanzar el mínimo cíclico y más veloz en la recuperación", tras 26 trimestres de caída. Hasta principio de 2014 se había perdido un 18,4% de la ocupación frente al 8,9% del conjunto de las dos crisis del petróleo.

