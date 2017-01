Reino Unido: May perderá el caso del Brexit en el Supremo y tendrá que consultar al Parlamento

'The Guardian' recuerda que el tribunal deberá pronunciarse antes de febrero

La primera ministra británica, Theresa May, perderá el caso del Brexit en el Tribunal Supremo, que dictaminará si el Gobierno debe o no consultar al Parlamento antes de activar el artículo 50 sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), informa el periódico The Guardian.

El Supremo, máxima instancia judicial británica, aún no ha puesto fecha para su veredicto, pero había indicado a finales del año pasado que lo divulgaría antes de que termine este mes de enero.

Según pudo saber el rotativo británico, siete de los once jueces del Supremo mantendrán el dictamen de un tribunal inferior -el Superior de Londres- de que May necesita el consentimiento de los diputados antes de invocar el decisivo artículo europeo. Ante esta posibilidad, añade el diario, el Gobierno estaría preparando un proyecto de legislación sobre este asunto.

Los ministros, según The Guardian, confían en que May redacte un proyecto de ley muy corto sobre el artículo 50 y de una manera que dificulte que otros partidos puedan presentar enmiendas. Algunos diputados proeuropeos, no obstante, confían en hacer enmiendas, como exigir a May que consiga la relación económica más estrecha posible con la UE en las negociaciones.

Además, el Partido Liberal Demócrata -tercera formación del país- quiere exigir que el acuerdo final del Brexit sea sometido a un segundo referéndum y que puedan votar adolescentes de 16 años y 17 años, en lugar de que sólo sean los mayores de 18 años.

El pasado diciembre, el Supremo atendió el recurso presentado por el Gobierno contra un dictamen del Tribunal Superior de Londres, que el pasado 3 de noviembre estableció que solo el Parlamento tiene la potestad para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE.

El Tribunal Superior había fallado en noviembre a favor de la empresaria Gina Miller, quien, en representación de un grupo de ciudadanos, acudió ante la Justicia para defender que May no puede invocar el artículo sin una votación previa de los diputados

Según los planes del Gobierno, el Reino Unido activará el artículo antes de que termine el próximo marzo, después de que los británicos votasen en un plebiscito celebrado el pasado 23 de junio a favor de salir del bloque europeo.

