Economía/Empresas.- Siemens afirma que su inversión en España será "constante" y no depende de los contratos ganados

La presidenta de Siemens España, Rosa García, ha asegurado que la inversión de la compañía en España "será constante" y no depende de "ganar o perder un contrato u otro" en referencia al macrocontrato de AVE que Renfe adjudicó recientemente a Talgo y al que optó la compañía alemana.

En un desayuno empresarial organizado por 'El Economista' y 'KPMG', García ha incidido en que la compañía está presente en España desde hace 120 años de forma ininterrumpida "en los momentos más gloriosos y en los más tristes". "Incluso estuvimos en la Guerra Civil; nunca nos fuimos", ha agregado.

En este sentido, ha incidido en que SIEMENS (SIE.XE )ha sido una compañía que ha apostado y "seguirá apostando por España", un país donde ha encontrado "gran talento" en los últimos años y uno de los pocos donde cuenta con centros de desarrollo local.

Respecto a la operación de fusión "entre iguales" con Gamesa, García ha remarcado que es algo que está sucediendo en este momento y que no puede aportar información adicional, ya que Gamesa es una compañía cotizada y cualquier comentario se debe hacer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, ha remarcado que a Siemens no le gusta "especular" y ella es actualmente la presidenta de Siemens España. Preguntada por si Gamesa será vasca o alemana, ha insistido en que no puede hablar sobre la operación de fusión de activos de Siemens con Gamesa para crear un gigante eólico, un proceso que todavía no ha culminado y que está previsto concluya en el primer semestre de 2017.

A este respecto, ha agregado que la relación entre Siemens y el País Vasco va a seguir siendo "muy buena y fructifera" y la compañía mantendrá sus planes de crecimiento en la región, porque es una de las que más peso industrial tiene y lo está haciendo muy bien en tema de exportaciones.



