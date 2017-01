(Ampl.) Telefónica coloca bonos a ocho y doce años por valor de 1.750 millones

10/01/2017 - 18:29

Telefónica ha colocado este martes deuda por importe de 1.750 millones de euros en bonos con vencimiento a ocho y doce años, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

En concreto, la compañía ha colocado en el euromercado bonos con vencimiento el 17 de enero de 2025 por un importe de 1.250 millones de euros, con un cupón anual del 1,528% (105 puntos básicos sobre midswaps) y un precio de emisión a la par.

Asimismo, ha colocado deuda por importe de 500 millones de euros en bonos con vencimiento el 17 de octubre de 2028, con un cupón anual del 2,318% (145 puntos básicos sobre midswaps) y un precio de emisión a la par.

La demanda en esta emisión ha superado los 3.000 millones de euros, lo que representa una sobresuscripción de dos veces respecto al objetivo original de 1.500 millones de euros. De hecho, la fuerte demanda ha llevado a ampliar el importe final un 17%, hasta los 1.750 millones de euros.

Fuentes de la compañía han remarcado que la base inversora que ha participado en esta primera emisión de deuda de la compañía en 2017 es "de gran calidad" y se han recibido cerca de 300 órdenes.

El desembolso y cierre de esta emisión, que se ha realizado a través de su filial TELEFONICA (TEF.MC )Emisiones al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), está previsto que se realice el 17 de enero de 2017.

Con la emisión celebrada este martes, Telefónica ha obtenido en los últimos tres meses financiación a largo plazo por importe de 5.400 millones de euros, de los cuales 3.400 millones de euros han sido captados en el último mes.

En concreto, el pasado 17 de octubre la compañía emitió bonos por un importe total de 2.000 millones de euros con vencimiento en cuatro y 15 años, mientras que en diciembre formalizó un préstamo a ocho años con el China Development Bank por importe de 1.500 millones de euros.

Asimismo, el pasado 28 de diciembre Telefónica realizó una emisión privada de bonos por importe de 150 millones de euros con un cupón del 4% con vencimiento a 35 años, el plazo mayor alcanzado por una emisión de la compañía en toda su historia.

Todas estas operaciones de financiación de los últimos tres meses, cuyo importe total supera la mitad de los vencimientos previstos para 2017, tienen un coste equivalente a un tipo fijo de 1,34% con un plazo medio de 9,1 años.

Esto permite que la vida media de la deuda de Telefónica se haya extendido en ocho meses desde principios de octubre y abarata el coste medio de la misma, ayudando así a Telefónica a reforzar su posición financiera, conforme a su objetivo de mantener un rating de grado de inversión sólido.

