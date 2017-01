¿Cuál ha sido el coste del rescate bancario hasta 2015?

Yo leo el informe y extraigo estas conclusiones SOLO LEYENDO.



1. - El rescate empieza en 2009 (gobernaba el PSOE)



2.- Son Cajas públicas, no bancos privados.



3.- el gasto son, a cierre de 2015, 60.718 millones de euros,



4.- El proceso no está cerrado, cuando se venda lo que queda de Bankia, Sareb, etc se irá bajando esa cifra.







Lo que entiendan los izquierditas, (redoblan las cifras, meten al PP lo que es del PSOE, etc...) es cosa suya.



Llevan muchos años votando a la izquierda, no va a aprender a leer a estas alturas.