Jeremy Corbyn, líder laborista británico, propone fijar un tope máximo a los sueldos en Reino Unido

no lo entiendo muy bien. ¿No sería mejor subir los impuestos? Si limitas los salarios, también limitas los ingresos a Hacienda...



Si mesi gana 20 millones y paga 10 a Hacienda, si le limitas el salario a 1 Millón, Hacienda deja de ingresar 9,5 millones de euros.



¿Quién se quedaría el ahorro? ¿el trabajador/directivo bien pagado? No porque se le baja el sueldo



¿Hacienda y el Estado? No porque ingresa menos



¿Las empresas? Sí, porque se ahorran coste de personal.



Si es así, y no estoy equivocado, no veo la medida social