'Premium Friday': Japón quiere que los empleados salgan el viernes a las 15:00 para combatir el exceso de trabajo

Está claro que el capitalismo falla no sólo en países como los del sur de Europa, donde puede que más horas no signifiquen mejor trabajo, pero también en sociedades muy enfocadas al trabajo y a la eficiencia. Si en Japón, con gente responsable y trabajadora, con un nivel educativo alto, y que no se permiten descanso, están en crisis y no saben como salir de ella, ¿no será hora de cambiar de paradigma?