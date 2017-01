¿Vuelta a la 'década inflacionista'? Los precios crecerán más rápido en España que en la Eurozona

La inflación será más alta en España, pero sólo de forma temporal

Foto de archivo

Desde el año 2012, la inflación en España ha sido igual o inferior a la registrada en la Eurozona, lo que ha permitido al tejido productivo español recuperar parte de la competitividad perdida desde la entrada en el euro. Sin embargo, los precios vuelven a subir más deprisa en España que en el resto de la Eurozona. La inflación interanual se situó en diciembre en el 1,5% frente al 1,1% del conjunto del área euro, un cambio importante en el comportamiento de los precios que si se prolonga en el tiempo puede deteriorar de nuevo la balanza por cuenta corriente de España.

Desde CaixaBank Research aseguran en su informe mensual que las previsiones para 2017 apuntan a que el diferencial de inflación entre España y la Eurozona aumentará de forma sustancial a favor de la primera.

Desde Funcas muestran en sus previsiones que la inflación se situará alrededor del 2,5% en la primera mitad de 2017, pero que incluso puede llegar a superar el 3% si el petróleo alcanza los 60 dólares, una cota que a día de hoy no resulta descabellada (el petróleo Brent cotiza en 57 dólares).

Por ahora no volverá la década inflacionista

No obstante, desde CaixaBank creen que en esta ocasión no hay razones para que se repita el fenómeno vivido entre el año 1999 y el 2008. "En la década inflacionista (1999-2008), la inflación española fue en promedio un punto porcentual superior a la de la Eurozona. Si bien el encarecimiento del petróleo en este periodo contribuyó a aumentar el diferencial de inflación, la mayor parte se explica por la diferencia en el componente subyacente, que no incluye la energía".

Es decir, durante esa etapa el diferencial en el crecimiento de los precios se debió principalmente al incremento de los costes laborales unitarios (CLU), "que se incrementaron un 17% en relación con los países de la Eurozona, y por el sobrecalentamiento de la economía en esta etapa expansiva".

Pero esta tendencia ha cambiado con la última crisis. Según datos de Eurostat, los costes laborales unitarios comenzaron a caer en 2010, una tendencia que se ha mantenido hasta 2014. Por el contrario, en la Eurozona los CLU nominales no han parado de aumentar, y en los últimos años lo han hecho con más de un punto porcentual de diferencia respecto a España, lo ha corregido parte de esa brecha de competitividad.

Gracias a la contención salarial, este 2017 se espera que los precios crezcan con más fuerza en España por el precio del petróleo. Según el organismo de investigación del banco, el precio del crudo tienen una mayor influencia sobre la inflación española debido a la mayor intensidad energética en hidrocarburos. "En contraste con el periodo inflacionista, se espera que este año el diferencial de inflación vuelva a ser positivo exclusivamente por el factor petróleo. Ello es importante, ya que el efecto del crudo será temporal y, por tanto, si se mantienen las dinámicas salariales, el diferencial de inflación volverá al redil en 2018".

PUBLICIDAD